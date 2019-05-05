В'ятрович відреагував на запропоновану дату інавгурації новообраного президента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович відреагував на запропоновану новообраним президентом України Володимиром Зеленським дату проведення президентської інавгурації. Про це повідомляє УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
У своєму дописі він зазначив, що: “Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала — це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений Указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ”.
Як стало відомо раніше, новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. “Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо”, — зазначив Зеленський. Він додав, що це основне питання для обговорення на зустрічі з головами фракцій, яка відбулася минулої доби.