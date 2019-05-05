Вятрович отреагировал на предложенную дату инаугурации новоизбранного президента
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на предложенную новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским дату проведения президентской инаугурации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Facebook-страницу.
В своей заметке он отметил, что: “Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная — это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ”.
Как стало известно ранее, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. “Мы будем предлагать 19 число, так хотим”, — отметил Зеленский. Он добавил, что это основной вопрос для обсуждения на встрече с главами фракций, которая состоялась в минувшую суток.