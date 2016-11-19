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Вулиці біля аеропорту в Каліфорнії затопило піною

Вулиці біля аеропорту в Каліфорнії затопило піною

Київ • УНН

 • 9768 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Велика кількість вогнестійкої протипожежної піни затопила вулиці, прилеглі до складу аеропорту Сан-Хосе в Каліфорнії, передає УНН із посиланням на ВВС.

За даними пожежної охорони, викид піни стався через неполадки в системі протипожежної сигналізації складських приміщень аеропорту.

Жителів міста попередили, що торкатися піни не можна, бо вона здатна викликати подразнення шкіри.

За даними місцевих ЗМІ, потік протипожежної піни вдалося зупинити.

На місце інциденту спрямували прибиральників.

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