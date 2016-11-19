Улицы возле аэропорта в Калифорнии затопило пеной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Большое количество огнестойкой противопожарной пены затопила улицы, прилегающие вк складу аэропорта Сан-Хосе в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По данным пожарной охраны, выброс пены произошел из-за неполадок в системе противопожарной сигнализации складских помещений аэропорта.
Жителей города предупредили, что касаться пены нельзя, потому что она способна вызвать раздражение кожи.
По данным местных СМИ, поток противопожарной пены удалось остановить.
На место инцидента направили уборщиков.