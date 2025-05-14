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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд
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Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

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Втрати рф за добу: 1240 військових та 47 артсистем знищено

Київ • УНН

 • 484 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 13 травня російські війська втратили 1240 солдатів та 47 артилерійських систем. Загальні втрати ворога з початку вторгнення сягнули 969 370 осіб.

Втрати рф за добу: 1240 військових та 47 артсистем знищено

За добу 13 травня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 47 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 969370 (+1240) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10804 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14)
        • артилерійських систем ‒ 27827 (+47)
          • РСЗВ ‒ 1382 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1165 (+3)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35860 (+82)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48382 (+126)
                            • спеціальна техніка ‒ 3884 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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