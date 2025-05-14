Втрати рф за добу: 1240 військових та 47 артсистем знищено

За добу 13 травня російські війська втратили на війні з Україною 1240 солдатів та 47 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 969370 (+1240) осіб ліквідовано

танків ‒ 10804 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14)

артилерійських систем ‒ 27827 (+47)

РСЗВ ‒ 1382 (+1)

засоби ППО ‒ 1165 (+3)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35860 (+82)

крилаті ракети ‒ 3197 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48382 (+126)

спеціальна техніка ‒ 3884 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

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