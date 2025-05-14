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Потери рф за сутки: 1240 военных и 47 артсистем уничтожено

Киев • УНН

 • 484 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 13 мая российские войска потеряли 1240 солдат и 47 артиллерийских систем. Общие потери врага с начала вторжения достигли 969 370 человек.

Потери рф за сутки: 1240 военных и 47 артсистем уничтожено

За сутки 13 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1240 солдат и 47 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 969370 (+1240) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10804 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22501 (+14)
        • артиллерийских систем ‒ 27827 (+47)
          • РСЗО ‒ 1382 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1165 (+3)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35860 (+82)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48382 (+126)
                            • специальная техника ‒ 3884 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

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