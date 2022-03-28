Втратив зір на кілька годин: з'явилися нові подробиці про можливе отруєння Абрамовича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У мережі з'явилися нові дані про ймовірне отруєння невідомою речовиною російського мільярдера Романа Абрамовича та інших учасників переговорів України з росією, пише УНН.
Деталі
Так, кореспондент британського видання The Guardian Шон Уокер, з посиланням на джерело, безпосередньо знайоме з ситуацією, повідомив, що у Абрамовича були симптоми отруєння.
"Роман втратив зір на кілька годин" і лікувався в Туреччині, повідомило джерело журналісту. Також за його словами, російський мільярдер був у Києві імовірно вже двічі з початку війни.
У свою чергу за даними Wall Street Journal, що першим повідомив про отруєння Абрамовича, той не дивлячись на отруєння вирішив продовжити участь у мирних переговорах. За словами джерела WSJ, минулого тижня росіянин в рамках переговорного процесу побував у Польщі та Україні, а в понеділок побував у Стамбулі.
Також BBC повідомляє, що представник Абрамовича підтвердив, що той відчував симптоми отруєння після одного з раундів переговорів.
Контекст
Розслідувачі Bellingcat раніше сьогодні повідомили про симптоми отруєння хімічною зброєю у трьох учасників переговорного процесу України і рф, які спостерігалися на початку березня.
Першим про отруєння членів делегації повідомило російське "Агентство". За даними журналістів, постраждав також представник української делегації на переговорах з Росією, народний депутат Рустем Умеров.
Сам Умеров пізніше спростував інформацію про своє отруєння.