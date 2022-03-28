Bellingcat сообщил о вероятном отравлении Абрамовича и других участников переговоров Украины с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Расследователи Bellingcat сообщили о симптомах отравления химическим оружием у трех участников переговорного процесса Украины и рф в начале марта, пишет УНН.
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"Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации, присутствовавших на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Одной из жертв стал российский предприниматель Роман Абрамович", - сообщили расследователи.
Детали
По данным Bellingcat, абрамович вместе с другим российским предпринимателем принимал участие в переговорах вместе с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым.
Сообщается, что переговорный раунд во второй половине дня 3 марта прошел на территории Украины и продлился примерно до 22:00.
"Позже той же ночью трое членов переговорной группы удалились в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах, позже той же ночью. Симптомы не стихали до утра", - сообщили журналисты.
По их информации, на следующий день группа переговорщиков выехала из Киева во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул, для продолжения неформальных переговоров с российской стороной.
Ранее
Корреспондент WSJ Макс Колчестер сообщил ранее, что Абрамович страдал от отравления вместе с участниками мирных переговоров с Украиной в начале этого месяца.
Представитель украинской делегации на переговорах с россией народный депутат Рустем Умеров позже опроверг заявления о своем отравлении.
Первым об отравлении сообщило российское "Агентство".