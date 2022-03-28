Bellingcat повідомив про ймовірне отруєння Абрамовича та інших учасників переговорів України та рф

Цитата

"Bellingcat може підтвердити, що у трьох членів делегації, присутніх на мирних переговорах між Україною і Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, були виявлені симптоми отруєння хімічною зброєю. Однією з жертв став російський підприємець Роман Абрамович", - повідомили розслідувачі.

Деталі

За даними Bellingcat, абрамович разом з іншим російським підприємцем брав участь у переговорах разом з народним депутатом України Рустемом Умеровим.

Повідомляється, що переговорний раунд у другій половині дня 3 березня пройшов на території України і тривав приблизно до 22:00.

"Пізніше тієї ж ночі троє членів переговорної групи пішли в квартиру в Києві і відчули перші симптоми, включаючи запалення очей і шкіри і пронизливий біль в очах, пізніше тієї ж ночі. Симптоми не стихали до ранку", - повідомили журналісти.

За їх інформацією, наступного дня група переговірників виїхала з Києва до Львова по дорозі до Польщі, а потім до Стамбула, для продовження неформальних переговорів з російською стороною.

Раніше

Кореспондент WSJ Макс Колчестер повідомив раніше, що Абрамович страждав від отруєння разом з учасниками мирних переговорів з Україною на початку цього місяця.

Представник української делегації на переговорах з росією народний депутат Рустем Умеров пізніше спростував заяви про своє отруєння.

Першим про отруєння повідомило російське "Агентство".