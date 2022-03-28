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Потерял зрение на несколько часов: появились новые подробности о возможном отравлении Абрамовича

Киев • УНН

 • 260517 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В сети появились новые данные о предполагаемом отравлении неизвестным веществом российского миллиардера Романа Абрамовича и других участников переговоров Украины с россией, пишет УНН.

Потерял зрение на несколько часов: появились новые подробности о возможном отравлении Абрамовича

Детали

Так, корреспондент британского издания The Guardian Шон Уокер, со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил, что у Абрамовича были симптомы отравления.

"Роман потерял зрение на несколько часов" и лечился в Турции, сообщил источник журналисту. Также по его словам, российский миллиардер был в Киеве предположительно уже дважды с начала войны.

В свою очередь по данным Wall Street Journal, первым сообщившем об отравлении Абрамовича, тот не смотря на отравление решил продолжить участие в мирных переговорах. По словам источника WSJ, на прошлой неделе россиянин в рамках переговорного процесса побывал в Польше и Украине, а в понедельник побывал в Стамбуле.

Также BBC сообщает, что представитель Абрамовича подтвердил, что тот испытывал симптомы отравления после одного из раундов переговоров.

Контекст

Расследователи Bellingcat ранее сегодня сообщили о симптомах отравления химическим оружием у трех участников переговорного процесса Украины и рф, которые наблюдались в начале марта.

Первым об отравлении членов делегации сообщило российское "Агентство". По данным журналистов, пострадал также представитель украинской делегации на переговорах с россией, народный депутат Рустем Умеров.

Сам Умеров позже опроверг информацию о своем отравлении.

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