Вторгнення рф в Україну поставило під сумнів вагу організацій та силу міжнародних конвенцій - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Повномасштабне вторгнення росії в Україну поставило під сумнів вагу організацій, на які всі сподівалися, та силу міжнародних конвенцій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Joint Expeditionary Force, передає кореспондент УНН.
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"Російське вторгнення в Україну зруйнувало абсолютно все, на чому трималася безпека в нашому регіоні, впевнений, що й міжнародна безпека. Вагу організацій, на які ми всі сподівалися, сили міжнародних конвенцій поставили під сумнів і наймогутніший Альянс світу — НАТО, альянс, який схоже чи деякі члени цього Альянсу загіпнотизовані агресією росії. Ми зараз чуємо дуже багато міркувань про третю світову війну. Про те, що третє світова нібито може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет, для літаків", - сказав Зеленський.
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Він зазначив, що через це досі не створено гуманітарно-повітряну зону над Україною.
"Через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста і вбивати людей, підривати житлові будинки, лікарні, школи. Сьогодні чотири багатоповерхівки з самого ранку в Києві, десятки смертей…", - розповів Зеленський.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що членство України в НАТО не стояло на порядку денному в найближчому майбутньому.