Вторжение рф в Украину поставило под сомнение вес организаций и силу международных конвенций - Зеленский

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"Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность в нашем регионе, уверен, что и международная безопасность. Вес организаций, на которые мы все надеялись, силы международных конвенций поставили под сомнение и самый могущественный Альянс мира — НАТО, альянс, который похоже или некоторые члены этого альянса загипнотизированы агрессией россии. Мы сейчас слышим очень много рассуждений о Третьей мировой войне. О том, что третье мировая якобы может начаться, если НАТО закроет украинское небо для российских ракет, для самолетов", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что из-за этого до сих пор не создана гуманитарно-воздушная зона над Украиной.

"Из-за этого российские войска могут бомбардировать мирные украинские города и убивать людей, взрывать жилые дома, больницы, школы. Сегодня четыре многоэтажки с самого утра в Киеве, десятки смертей...", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что членство Украины в НАТО не стояло на повестке дня в ближайшем будущем.