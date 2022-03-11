Членство України в НАТО не було чимось актуальним у найближчому майбутньому - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Членство України в НАТО не стояло на порядку денному в найближчому майбутньому. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на форумі дипломатії в Анталії, пише УНН.
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"Чи хочете ви жити в світі, де великі держави змушують малі країни робити те, чого вони не хочуть? Це не той світ, в якому ми хотіли б жити. Вся ідея про те, що це провокація, що Україна робить те, що хоче, - це перевертання світу з ніг на голову і порушення фундаментальних принципів, під якими підписувалася і Росія", - заявив Генсек.
За його словами, Україна повинна сама вирішити, чи хоче вона претендувати на членство в Альянсі.
"А потім, звичайно, 30 союзників по НАТО повинні вирішити, чи готова Україна до членства. І вже давно було ясно, що членство для України не є чимось неминучим, не є чимось актуальним у найближчому майбутньому. Але, знову ж таки, мова йде про принцип поваги права кожної нації вибирати свій власний шлях", - додав він.
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Як заявив раніше Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.