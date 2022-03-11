Членство Украины в НАТО не являлось чем-то актуальным в ближайшем будущем - Столтенберг

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"Хотите ли вы жить в мире, где большие державы заставляют малые страны делать то, чего они не хотят? Это не тот мир, в котором мы хотели бы жить. Вся идея о том, что это провокация, что Украина делает то, что хочет, - это переворачивание мира с ног на голову и нарушение фундаментальных принципов, под которыми подписывалась и Россия", - заявил Генсек.

По его словам, Украина должна сама решить, хочет ли она претендовать на членство в Альянсе.

"А затем, конечно, 30 союзников по НАТО должны решить, готова ли Украина к членству. И уже давно было ясно, что членство для Украины не является чем-то неизбежным, не является чем-то актуальным в ближайшем будущем. Но, опять же, речь идет о принципе уважения права каждой нации выбирать свой собственный путь", - добавил он.

Ранее

Как заявил ранее Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам войсками Российской Федерации территории Украинского государства.