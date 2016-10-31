Втікач О.Онищенко має, крім українського, ще й грецький паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат України Олександр Онищенко, підозрюваний у вчиненні низки злочинів, має два паспорти – громадянина України та Греції. Про це йдеться у рішенні Солом’янського районного суду Києва, який обрав заочний арешт для О.Онищенка. Відповідне рішення опубліковане в Єдиномуу державному реєстрі судових рішень, передає УНН.
До суду звернувся детектив НАБУ з клопотанням, погодженим з прокурором САП, про застосування запобіжного заходу для нардепа О.Онищенка у вигляді тримання під вартою.
Обгрунтовуючи своє клопотання детектив повідомив, що нардеп має “у власному розпорядженні приватний літак та може безперешкодно подорожувати з паспортом громадянина України та паспортом громадянина Греції постійно змінюючи місце свого перебування”.
Він розповів, що слідству наразі не відомо, де перебуває підозрюваний. Детектив також зазначив, що подані відповідні матеріали щодо розшуку О.Онищенка до Інтерполу.
У зв’язку з цим, детектив просив слідчого суддю обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі 1,6 млрд грн.
Суд задовольнив частково клоптання НАБУ. Тобто, обрав тільки арешт без застави.
Крім того, за рішенням слідчого судді, після затримання О.Онищенка правоохоронними органами, він має бути протягом 48 годин доставлений до суду, аби розглянути питання про застосування обраного йому запобіжного заходу або зміни на більш м’який захід.
Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.
О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.