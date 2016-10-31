Беглец А.Онищенко имеет, кроме украинского, еще и греческий паспорт

В суд обратился детектив НАБУ с ходатайством, согласованным с прокурором САП, о применении меры пресечения для нардепа А.Онищенко в виде содержания под стражей.

Обосновывая свое ходатайство детектив сообщил, что нардеп имеет "в своем распоряжении частный самолет и может беспрепятственно путешествовать с паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Греции постоянно меняя место своего пребывания".

Он рассказал, что следствию пока не известно, где находится подозреваемый. Детектив также отметил, что поданы соответствующие материалы по розыску А.Онищенко в Интерпол.

В связи с этим, детектив просил следственного судьи выбрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в сумме 1,6 млрд грн.

Суд удовлетворил частично ходатайство НАБУ. То есть, выбрал только арест без залога.

Кроме того, по решению следственного судьи, после задержания А.Онищенко правоохранительными органами, он должен быть в течение 48 часов доставлен в суд, чтобы рассмотреть вопрос о применении избранной ему меры пресечения или изменения на более мягкую меру.

Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.