Втеча засуджених з одеської колонії: з'явилися нові подробиці

"Чоловіки розбили стіну приміщення, де зберігалися овочі, відсунули захисну огорожу, після чого вистрибнули на Люстдорфську дорогу. Наразі з'ясується, як саме вони потрапили до овочесховища", - зазначив керівник виправної колонії.

Крім того, він додав, що двоє втікачів відбували термін покарання за крадіжку, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо дитини. Проживали засуджені у різних блоках. Їх термін ув'язнення закінчувався через кілька років.

На даний момент їх розшукують 15 спеціальних відділів поліції.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.