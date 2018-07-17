Втеча засуджених з одеської колонії: з'явилися нові подробиці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ.17 липня. УНН. Проламавши стіну, троє засуджених втекли із виправної колонії в Одесі. Про це під час брифінгу повідомив начальник державної установи "Південна виправна колонія №51" Тагір Ахмедов, передає УНН.
"Чоловіки розбили стіну приміщення, де зберігалися овочі, відсунули захисну огорожу, після чого вистрибнули на Люстдорфську дорогу. Наразі з'ясується, як саме вони потрапили до овочесховища", - зазначив керівник виправної колонії.
Крім того, він додав, що двоє втікачів відбували термін покарання за крадіжку, а третій – за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо дитини. Проживали засуджені у різних блоках. Їх термін ув'язнення закінчувався через кілька років.
На даний момент їх розшукують 15 спеціальних відділів поліції.
Нагадаємо, сьогодні близько 4 години ранку із Одеської виправної колонії втекли троє засуджених.