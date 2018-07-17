Побег осужденных из одесской колонии: появились новые подробности
Киев • УНН
ОДЕССА-КИИВ.17 июля. УНН. Проломив стену, трое осужденных сбежали из исправительной колонии в Одессе. Об этом во время брифинга сообщил начальник государственного учреждения "Южная исправительная колония №51" Тагир Ахмедов, передает УНН.
"Мужчины разбили стену помещения, где хранились овощи, отодвинули защитное ограждение, после чего выскочили на Люстдорфскую дорогу. Сейчас выяснится, как они попали в овощехранилище", - отметил руководитель исправительной колонии.
Кроме того, он добавил, что двое беглецов отбывали срок наказания за кражу, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении ребенка. Проживали осужденные в разных блоках. Их срок заключения заканчивался через несколько лет.
На данный момент их разыскивают 15 специальных отделов полиции.
Напомним, сегодня около 4 часов утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных.