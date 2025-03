Всеукраїнське прибирання відбудеться у суботу

"29 квітня о 10:00 відбудеться чергова наймасштабніша всеукраїнська соціально-екологічна акція “Зробимо Україну чистою разом!” із прибирання та благоустрою засмічених зелених зон, місць громадського відпочинку", - йдеться у повідомленні.

В акції беруть участь громадяни, громадські організації, комерційні компанії та державні підприємства установи, співробітники яких приєднуються на рівні корпоративної соціальної відповідальності.

Щоб приєднатися до акції, треба заповнити форму реєстрації, обрати найближчу локацію та взяти необхідний інвентар. Детальніше — за посиланням.

Нагадаємо, що акція “Зробимо Україну чистою разом!” є некомерційним соціальним проектом, який проводиться на громадських засадах. Його реалізовує громадська організація “Let’s do it, Ukraine!” (LDU), яка є частиною всесвітнього руху “Let’s Do It! World”, що об’єднує понад 16 млн осіб у 113 країнах. Щорічно в обраний день вони виходять на прибирання у своїй країні, щоб піклуватися про екологію нашої планети.

У нашій країні проект проходить під патронатом дружини Президента України Марини Порошенко.

