Пасажирський автобус обстріляли у Львові

“Інцидент трапився між с.Нагуєвичі і с.Уріж Дрогобицького району: невстановлена особа з мікроавтобуса Mersedes Sprinter зробила постріл по автобусу. У результаті було пошкоджене бокове вікно транспортного засобу. В цей час в автобусі перебував тільки водій, він не постраждав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до 3 років позбавлення волі”, — повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцезнаходження. Призначені експертизи.

Нагадаємо, 21 квітня рейсовий автобус потрапив у ДТП на Миколаївщині.