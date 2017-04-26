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Пасажирський автобус обстріляли у Львові

Пасажирський автобус обстріляли у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Львівщині, сьогодні вранці, був обстріляний пасажирський автобус, обійшлося без потерпілих. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській обл., передає УНН.

“Інцидент трапився між с.Нагуєвичі і с.Уріж Дрогобицького району: невстановлена особа з мікроавтобуса Mersedes Sprinter зробила постріл по автобусу. У результаті було пошкоджене бокове вікно транспортного засобу. В цей час в автобусі перебував тільки водій, він не постраждав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до 3 років позбавлення волі”, — повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцезнаходження. Призначені експертизи.

Нагадаємо, 21 квітня рейсовий автобус потрапив у ДТП на Миколаївщині.

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