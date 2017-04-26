Пассажирский автобус обстреляли во Львове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28572 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148250 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113336 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114522 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111311 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151609 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Пассажирский автобус обстреляли во Львове

Пассажирский автобус обстреляли во Львове

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Львовской обл., сегодня утром был обстрелян пассажирский автобус, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской обл., передает УНН.

“Инцидент произошел между с.Нагуевичи и с.Уриж Дрогобычского района: неустановленное лицо из микроавтобуса Mersedes Sprinter сделала выстрел по автобусу. В результате было повреждено боковое окно транспортного средства. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 3 лет лишения свободы ”, - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Назначены экспертизы.

Напомним, 21 апреля рейсовый автобус попал в ДТП на Николаевщине .

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