Пассажирский автобус обстреляли во Львове

“Инцидент произошел между с.Нагуевичи и с.Уриж Дрогобычского района: неустановленное лицо из микроавтобуса Mersedes Sprinter сделала выстрел по автобусу. В результате было повреждено боковое окно транспортного средства. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 3 лет лишения свободы ”, - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Назначены экспертизы.

Напомним, 21 апреля рейсовый автобус попал в ДТП на Николаевщине .