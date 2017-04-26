В.Медведчук: відмова України від вступу в НАТО може спростити врегулювання конфлікту на Донбасі

“В.Медведчук визнає, що Мінські угоди висять на волосинці ... Він вважає, що виходом з глухого кута є прийняття парламентом України законів, що надають обмежену автономію сепаратистським регіонам, проведення там виборів ... і відновленням українськими військами контролю над кордоном з Росією”, — пише видання.

Врегулювання конфлікту також може стати простіше, визнає В.Медведчук, якщо переговори розширяться, включивши в себе великі суперечки між Москвою і Києвом, в тому числі вимогу Кремля, щоб Україна не вступала в НАТО.

“Україні не потрібно (НАТО)...У сьогоднішній ситуації це призведе до розпаду України ... Україна повинна діяти в інтересах свого розвитку, і (це) не включає в себе приєднання до НАТО і ЄС. Ніхто нас не хоче ні там, ні там”, - впевнений політик.

Він наполягає на тому, що Україна повинна бути “суверенною, незалежною” країною, але її майбутнє залежить від відновлення зв’язків з Росією.

“Я переконаний, що це будуть дружні країни, прекрасні сусіди. Ми були братніми країнами і будемо такими в майбутньому”, - говорить В.Медведчук.

Відповідаючи на питання, чи поділяє він думку Путіна про те, що українці і росіяни є “одним народом”, В.Медведчук визнав, що “обговорював” це з російським президентом.

“Я вважаю, що ми — два народи, — говорить В.Медведчук. — Але дружні і братерські народи”.