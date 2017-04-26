Медведчук: отказ Украины от вступления в НАТО может упростить урегулирования конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По мнению общественного лидера "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, Минские соглашения висят на волоске, но выход есть - принятие парламентом Украины законов, предоставляющих ограниченную автономию неподконтрольных Киеву территориям, и проведение там выборов. Интервью с политиком опубликовала Financial Times , передает УНН.
"Медведчук признает, что Минские соглашения висят на волоске ... Он считает, что выходом из тупика является принятие парламентом Украины законов, предоставляющих ограниченную автономию сепаратистским регионам, проведение там выборов ... и восстановлением украинскими войсками контроля над границей с Россией", - пишет издание.
Урегулирование конфликта также может стать проще, признает Медведчук, если переговоры расширятся, включив в себя большие споры между Москвой и Киевом, в том числе требование Кремля, чтобы Украина не вступала в НАТО.
"Украине не нужно (НАТО)... В сегодняшней ситуации это приведет к распаду Украины... Украина должна действовать в интересах своего развития, и (это) не включает в себя присоединение к НАТО и ЕС. Никто нас не хочет ни там, ни там", - уверен политик.
Он настаивает на том, что Украина должна быть "суверенным, независимым" страной, но ее будущее зависит от восстановления связей с Россией.
"Я убежден, что это будут дружественные страны, прекрасные соседи. Мы были братскими странами и будем таковыми в будущем", - говорит В.Медведчук.
Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение Путина о том, что украинцы и россияне являются "одним народом", Медведчук признал, что "обсуждал" это с российским президентом.
"Я считаю, что мы - два народа, - говорит Медведчук. - Но дружеские и братские народы".