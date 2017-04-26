У Криму ув’язнений українець А.Лугін перерізав вени – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Криму засуджений громадянин України Андрій Лугін перерізав собі вени на знак протесту проти свого повторного переміщення на територію Республіки Мордовія та відсутності належного медичного лікування, передає УНН з посиланням на прес-службу Центру інформації про права людини.
Як повідомив виданню юрист Віталій Набухотний, що 24 квітня Андрій Лугін на знак протесту проти переміщення оголосив сухе голодування.
За словами В.Набухотного, окрім А.Лугіна, у подібній ситуації опинився інший громадянин України Юрій Михайлов, який також був тимчасово повернений в розпорядження слідчого ізолятору Сімферополя з території РФ. Ю.Михайлов також оголосив 24 квітня сухе голодування на знак протесту проти свого майбутнього переміщення.
На сьогодні, 26 квітня, планувалося їхнє переміщення в розпорядження виправних колоній на території РФ.
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За даними центру, А.Лугін відмовляється визнавати себе громадянином Росії і вимагає негайно вирішити питання його передачі на материкову Україну.
Повідомляється, що у нього є ряд важких захворювань, в тому числі одне дуже рідкісне, але медична допомога йому не надається.