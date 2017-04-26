В Крыму заключенный украинец А.Лугин перерезал вены - правозащитники

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100799 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153058 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115086 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115728 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112099 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103987 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106977 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103489 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152748 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Крыму заключенный украинец А.Лугин перерезал вены - правозащитники

В Крыму заключенный украинец А.Лугин перерезал вены - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 12006 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Крыму осужденный гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены в знак протеста против своего повторного перемещения на территорию Республики Мордовия и отсутствия надлежащего медицинского лечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра информации о правах человека.

Как сообщил изданию юрист Виталий Набухотный, что 24 апреля Андрей Лугин в знак протеста против перемещения объявил сухую голодовку.

По словам В.Набухотного, кроме А.Лугина, в подобной ситуации оказался другой гражданин Украины Юрий Михайлов, который также был временно возвращен в распоряжение следственного изолятора Симферополя с территории РФ. Ю.Михайлов также объявил 24 апреля сухую голодовку в знак протеста против своего будущего перемещения.

Сегодня, 26 апреля, планировалось их перемещения в распоряжение исправительных колоний на территории РФ.

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По данным центра, А.Лугин отказывается признавать себя гражданином России и требует немедленно решить вопрос его передачи на материковую Украину.

Сообщается, что у него есть ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое, но медицинская помощь ему не предоставляется.

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