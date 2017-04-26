В Крыму заключенный украинец А.Лугин перерезал вены - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Крыму осужденный гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены в знак протеста против своего повторного перемещения на территорию Республики Мордовия и отсутствия надлежащего медицинского лечения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра информации о правах человека.
Как сообщил изданию юрист Виталий Набухотный, что 24 апреля Андрей Лугин в знак протеста против перемещения объявил сухую голодовку.
По словам В.Набухотного, кроме А.Лугина, в подобной ситуации оказался другой гражданин Украины Юрий Михайлов, который также был временно возвращен в распоряжение следственного изолятора Симферополя с территории РФ. Ю.Михайлов также объявил 24 апреля сухую голодовку в знак протеста против своего будущего перемещения.
Сегодня, 26 апреля, планировалось их перемещения в распоряжение исправительных колоний на территории РФ.
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По данным центра, А.Лугин отказывается признавать себя гражданином России и требует немедленно решить вопрос его передачи на материковую Украину.
Сообщается, что у него есть ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое, но медицинская помощь ему не предоставляется.