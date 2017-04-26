У ФК "Ньюкасл" і "Вест Хем" податкова служба Англії провела обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В англійських футбольних клубах "Ньюкасл Юнайтед" і "Вест Хем" відбулися обшуки після розслідування випадків податкового шахрайства, передає УНН з посиланням на ВВС.
Обшуки проводили в приміщеннях на північному та південному сході Англії.
У Британській податковій (HMRC) повідомили, що арештували "кілька людей, які працювали у сфері професійного футболу, за підозрою у шахрайстві зі сплатою податку на прибуток і національного страхування".
У них також вилучили ділові книги, фінансові звіти, комп'ютери і мобільні телефони.
"Вест Хем" заявив, що "тісно співпрацює з HMRC, щоб допомогти розслідуванню".
HMRC, департамент уряду Британії відповідальний за збір податків, заявив, що задіяв близько 180 офіцерів у Британії та Франції для цього розслідування.
Як повідомляв УНН, чотирикратний чемпіон Англії "Ньюкасл" достроково пробився до АПЛ.