У ФК "Ньюкасл" і "Вест Хем" податкова служба Англії провела обшуки

Обшуки проводили в приміщеннях на північному та південному сході Англії.

У Британській податковій (HMRC) повідомили, що арештували "кілька людей, які працювали у сфері професійного футболу, за підозрою у шахрайстві зі сплатою податку на прибуток і національного страхування".

У них також вилучили ділові книги, фінансові звіти, комп'ютери і мобільні телефони.

"Вест Хем" заявив, що "тісно співпрацює з HMRC, щоб допомогти розслідуванню".

HMRC, департамент уряду Британії відповідальний за збір податків, заявив, що задіяв близько 180 офіцерів у Британії та Франції для цього розслідування.

Як повідомляв УНН, чотирикратний чемпіон Англії "Ньюкасл" достроково пробився до АПЛ.