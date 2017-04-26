У ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В английских футбольных клубах "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм" прошли обыски после расследования случаев налогового мошенничества, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Обыски проводили в помещениях на северном и юго-востоке Англии.
В Британськой налоговой (HMRC) сообщили, что арестовали "несколько человек, которые работали в сфере профессионального футбола, по подозрению в мошенничестве с уплатой налога на прибыль и национального страхования".
В них также изъяли деловые книги, финансовые отчеты, компьютеры и мобильные телефоны.
"Вест Хэм" заявил, что "тесно сотрудничает с HMRC, чтобы помочь расследованию".
HMRC, департамент правительства Великобритании ответственный за сбор налогов, заявил, что задействовал около 180 офицеров в Британии и Франции для этого расследования.
Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ.