У ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски

Обыски проводили в помещениях на северном и юго-востоке Англии.

В Британськой налоговой (HMRC) сообщили, что арестовали "несколько человек, которые работали в сфере профессионального футбола, по подозрению в мошенничестве с уплатой налога на прибыль и национального страхования".

В них также изъяли деловые книги, финансовые отчеты, компьютеры и мобильные телефоны.

"Вест Хэм" заявил, что "тесно сотрудничает с HMRC, чтобы помочь расследованию".

HMRC, департамент правительства Великобритании ответственный за сбор налогов, заявил, что задействовал около 180 офицеров в Британии и Франции для этого расследования.

Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ.