У ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100662 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115639 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112030 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103945 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106958 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152664 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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У ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски

У ФК "Ньюкасл" и "Вест Хэм" налоговая служба Англии провела обыски

Киев  •  УНН

 • 13657 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В английских футбольных клубах "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм" прошли обыски после расследования случаев налогового мошенничества, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Обыски проводили в помещениях на северном и юго-востоке Англии.

В Британськой налоговой (HMRC) сообщили, что арестовали "несколько человек, которые работали в сфере профессионального футбола, по подозрению в мошенничестве с уплатой налога на прибыль и национального страхования".

В них также изъяли деловые книги, финансовые отчеты, компьютеры и мобильные телефоны.

"Вест Хэм" заявил, что "тесно сотрудничает с HMRC, чтобы помочь расследованию".

HMRC, департамент правительства Великобритании ответственный за сбор налогов, заявил, что задействовал около 180 офицеров в Британии и Франции для этого расследования.

Как сообщал УНН, четырехкратный чемпион Англии "Ньюкасл" досрочно пробился в АПЛ.

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