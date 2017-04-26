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МЗС про вирок Р.Зейтуллаєву: Росія не має намірів виконувати зобов'язання суду ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Справа Руслана Зейтуллаєва підтверджує, що Росія не має жодних намірів припиняти дискримінаційні дії щодо представників кримськотатарського народу попри відповідний наказ Міжнародного суду ООН. Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України у зв’язку з винесенням російською владою обвинувального вироку Р.Зейтуллаєву, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує протиправне і антигуманне рішення Північно-Кавказького окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону), яким громадянина України Руслана Зейтуллаєва, що незаконно утримувався на території РФ, позбавлено волі на 12 років... Справа Руслана Зейтуллаєва підтверджує також, що Росія не має жодних намірів припиняти дискримінаційних дій щодо представників кримськотатарського народу попри відповідний наказ Міжнародного суду ООН”, — йдеться у коментарі.

МЗС України вимагає від російської сторони припинити протиправні дії проти громадян України, відновити повагу до міжнародного права і рішення Міжнародного Суду ООН та негайно звільнити Р.Зейтуллаєва з метою його безперешкодного повернення в Україну.

Крім того, у МЗС закликали міжнародну спільноту вжити заходів з метою посилення політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію задля звільнення Руслана Зейтуллаєва та інших громадян України, які незаконно утримуються в РФ, спільно виступити на захист життя, безпеки та загальнолюдських прав громадян України, які стали заручниками агресивної політики Російської Федерації проти України.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 квітня, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Росії засудив фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

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