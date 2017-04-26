МИД о приговоре Р.Зейтуллаеву: Россия не намерена выполнять обязательства суда ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Дело Руслана Зейтуллаева подтверждает, что Россия не имеет никаких намерений прекращать дискриминационные действия в отношении представителей крымскотатарского народа, несмотря на соответствующий приказ Международного суда ООН. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины в связи с вынесением российскими властями обвинительного приговора Р.Зейтуллаеву, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (г.Ростов-на-Дону), которым гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, незаконно удерживающегося на территории РФ, лишен свободы на 12 лет... Дело Руслана Зейтуллаева подтверждает также, что Россия не имеет никаких намерений прекращать дискриминационных действий в отношении представителей крымскотатарского народа несмотря на соответствующий приказ Международного суда ООН", - говорится в комментарии.
МИД Украины требует от российской стороны прекратить противоправные действия против граждан Украины, восстановить уважение к международному праву и решению Международного Суда ООН и немедленно освободить Р.Зейтуллаева с целью его беспрепятственного возвращения в Украину.
Кроме того, в МИД призвали международное сообщество принять меры с целью усиления политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию для освобождения Руслана Зейтуллаева и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ, совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины, которые стали заложниками агрессивной политики Российской Федерации против Украины.
Как сообщал УНН, сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева до 12 лет лишения свободы.
Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.