Україна виділить Молдові 10 млн грн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кабінет міністрів України вирішив надати Республіці Молдова 10 млн грн гуманітарної допомоги. Таке рішення було ухвалене Кабінетом міністрів України на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, у цьому рішенні уряду пропонується “погодитись з пропозицією Надзвичайного і Повноважного Посла України у Республіці Молдова щодо надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів резервного державного фонду в сумі 10 млн грн”.
Кошти будуть виділені для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.
Як повідомляв УНН, сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові.