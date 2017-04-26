Україна виділить Молдові 10 млн грн гуманітарної допомоги

Як зазначив віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, у цьому рішенні уряду пропонується “погодитись з пропозицією Надзвичайного і Повноважного Посла України у Республіці Молдова щодо надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів резервного державного фонду в сумі 10 млн грн”.

Кошти будуть виділені для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.

Як повідомляв УНН, сотні населених пунктів залишилися без електрики через негоду в Молдові.