Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины решил выделить Республике Молдова 10 млн грн гуманитарной помощи. Такое решение было принято Кабинетом министров Украины на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубов, в этом решении правительства предлагается "согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 млн грн".
Средства будут выделены для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.
Как сообщал УНН, сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове.