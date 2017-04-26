Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи

Как отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубов, в этом решении правительства предлагается "согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 млн грн".

Средства будут выделены для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.

Как сообщал УНН, сотни населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды в Молдове.