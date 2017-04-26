У МЗС назвали Р.Сущенка заручником агресії РФ проти України

“Політичні ігри РФ тривають. Сущенко — заручник агресії РФ проти України. Продовжуємо боротьбу за звільнення Романа”, — написала вона.

Як повідомляв УНН, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою українському журналісту Роману Сущенко на два місяці до 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року.

Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.

Політичні ігри РФ тривають. Сущенко-заручник агресії РФ проти України. Продовжуємо боротьбу за звільнення Романа https://t.co/6MHsLOYJKM