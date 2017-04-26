В МИД назвали Р.Сущенка заложником агрессии РФ против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали продление срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его заложником агрессии РФ против Украины. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
“Политические игры РФ продолжаются. Сущенко — заложник агрессии РФ против Украины. Продолжаем борьбу за освобождение Романа”, — написала она.
Как сообщал УНН, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца до 30 июня 2017 года.
Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.
Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко — полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время “шпионской акции”.
Политические игры РФ продолжаются. Сущенко-заложник агрессии РФ против Украины. Продолжаем борьбу за освобождение Романа https://t.co/6MHsLOYJKM— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 апреля 2017 г.