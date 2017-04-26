В МИД назвали Р.Сущенка заложником агрессии РФ против Украины

“Политические игры РФ продолжаются. Сущенко — заложник агрессии РФ против Украины. Продолжаем борьбу за освобождение Романа”, — написала она.

Как сообщал УНН, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца до 30 июня 2017 года.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.

Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко — полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время “шпионской акции”.

Политические игры РФ продолжаются. Сущенко-заложник агрессии РФ против Украины. Продолжаем борьбу за освобождение Романа https://t.co/6MHsLOYJKM