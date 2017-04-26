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Поліцейський підстрелив колегу під час навчальних стрільб у Запоріжжі

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора під час навчально-тренувальних стрільб інспектор поліції, поводячись необережно зі зброєю ненавмисно підстрелив свого колегу. Про це розповів начальник Управління патрульної поліції Запоріжжя Роман Пилипенко, передає кореспондент УНН.

Інцидент стався під час чищення табельної зброї у спеціально відведеному для цього місці. Зі слів Р.Пилипенка, його підлеглий — співробітник поліції після чищення табельної вогнепальної зброї та її перевірки, порушив вимоги “Інструкції із заходів безпеки при поводженні із зброєю”.

“За попередньою інформацією, патрульний здійснив постріл зі своєї табельної зброї з необережності, оскільки не дістав магазин з основ рукоятки, вимкнув запобіжник, відвів затвор у заднє положення й повернув назад. Унаслідок цього його колега дістав вогнепальне поранення в ділянку черевної порожнини”, — повідомив Р.Пилипенко.

Потерпілий був госпіталізований до міської лікарні, де його прооперували. Наразі, життю патрульного нічого не загрожує.
За фактом поранення патрульного розпочате провадження за статтею “Ненавмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості”. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура.

“Патрульний, що поцілив у колегу, нині відсторонений від роботи. Утім, якщо суд визнає його не винуватим у пригоді, його поновлять на робочому місці”, — повідомив керівник Патрульної поліції Запоріжжя.

Нагадаємо, 19 квітня три поранення отримав 22-річний житель Рівного внаслідок перестрілки.

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