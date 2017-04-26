Полицейский подстрелил коллегу во время навчакльних стрельб в Запорожье

Инцидент произошел во время чистки табельного оружия в специально отведенном для этого месте. По словам Р.Пилипенка, его подчиненный — сотрудник полиции после чистки табельного огнестрельного оружия и его проверки, нарушил требования “Инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием”.

“По предварительной информации, патрульный выстрелил из своего табельного оружия по неосторожности, поскольку не достал магазин из основания рукоятки, выключил предохранитель, отвел затвор в заднее положение и повернул обратно. В результате его коллега получил огнестрельное ранение в область брюшной полости ”, - сообщил Р.Пилипенко.

Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни патрульного ничего не угрожает.

По факту ранения патрульного начато производство по статье “Непреднамеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести”. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

“Патрульный, что который в коллегу, сейчас отстранен от работы. Если суд признает его не виновным в происшествии, его восстановят на рабочем месте ”, - сообщил руководитель патрульной полиции Запорожье.

Напомним, 19 апреля три ранения получил 22-летний житель Ровно в результате перестрелки .