Полицейский подстрелил коллегу во время навчакльних стрельб в Запорожье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94727 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113526 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111419 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103468 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103356 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151767 просмотра

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Полицейский подстрелил коллегу во время навчакльних стрельб в Запорожье

Полицейский подстрелил коллегу во время навчакльних стрельб в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 8235 просмотра

ъЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Вчера во время учебно-тренировочных стрельб инспектор полиции, обращаясь неосторожно с оружием нечаянно подстрелил своего коллегу. Об этом рассказал начальник Управления патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко, передает корреспондент УНН.

Инцидент произошел во время чистки табельного оружия в специально отведенном для этого месте. По словам Р.Пилипенка, его подчиненный — сотрудник полиции после чистки табельного огнестрельного оружия и его проверки, нарушил требования “Инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием”.

“По предварительной информации, патрульный выстрелил из своего табельного оружия по неосторожности, поскольку не достал магазин из основания рукоятки, выключил предохранитель, отвел затвор в заднее положение и повернул обратно. В результате его коллега получил огнестрельное ранение в область брюшной полости ”, - сообщил Р.Пилипенко.

Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни патрульного ничего не угрожает.
По факту ранения патрульного начато производство по статье “Непреднамеренное нанесение телесных повреждений средней тяжести”. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

“Патрульный, что который в коллегу, сейчас отстранен от работы. Если суд признает его не виновным в происшествии, его восстановят на рабочем месте ”, - сообщил руководитель патрульной полиции Запорожье.

Напомним, 19 апреля три ранения получил 22-летний житель Ровно в результате перестрелки .

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