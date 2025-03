Всеукраинское уборка состоится в субботу

"29 апреля в 10:00 состоится очередная масштабная всеукраинская социально-экологическая акция "Сделаем Украину чистой вместе!" по уборке и благоустройству засоренных зеленых зон, мест общественного отдыха", - говорится в сообщении.

В акции принимают участие граждане, общественные организации, коммерческие компании и государственные предприятия учреждения, сотрудники которых присоединяются на уровне корпоративной социальной ответственности.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить форму регистрации, выбрать ближайшую локацию и взять необходимый инвентарь. Подробнее - по ссылке.

Напомним, что акция "Сделаем Украину чистой вместе!" является некоммерческим социальным проектом, который проводится на общественных началах. Его реализует общественная организация "Let's do it, Ukraine" (LDU), которая является частью всемирного движения "Let's Do It! World", которое объединяет более 16 млн чел. в 113 странах. Ежегодно в выбранный день они выходят на уборку в своей стране, чтобы заботиться об экологии нашей планеты.

В нашей стране проект, по данным организаторов, находится под патронатом супруги Президента Украины Марины Порошенко.

Как сообщал УНН 26 апреля, в Верховной Раде убеждены, что новая система сбора тары поможет уменьшить количество мусора.