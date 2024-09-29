Всеукраїнській день дошкілля, Всесвітній день серця, Міжнародний день річок. Що ще можна відзначити 29 вересня

Сьогодні, в останню неділю вересня, в Україні відбуваються заходи з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля, пише УНН.

Подія у першу чергу присвячена вихователям та іншим працівникам дитячих садочків. Саме у дошкільномі віці у дітей починається формування особистості. Тож, не тільки від батьків, але й працівників дошкільних установ багато в чому залежить те, якими виростуть українські діти.

Перед повномасштабною російською агресією в Україні функціонувало близько 15 тисяч дитячих садочків. За час війни більше 70 з них повністю зруйновані, більше однієї тисячі пошкоджені. Майже 850 тисяч дитсадків опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на складні умови, працівники дошкільних закладів продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Діти в Україні мають змогу відвідувати більше шести тисяч дитсадків, і ця кількість постійно зростає.

Ще остання неділя вересня – це Міжнародний день глухих.

Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. В Україні нині нараховується близько 40 тисяч людей із вадами слуху.

З 1999 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день серця.

Стародавні вчені справедливо вважали, що серце є одним з найважливіших органів людського організму. Але, при цьому, наділяли його не притаманними функціями.

Зокрема, Арістотель вважав, що серце контролює мозок. Гален був переконаний, що серце є вмістилищем душі, а також перевершує всі тканини тіла щодо міцності та стійкості до травм.

Авіценна вважав, що саме цей орган відповідає за людські здібності та регулює температуру тіла.

Першим єдину функцію серця - перекачувати кров судинами – у 1628 році у своїй праці "Про циркуляцію крові" описав британський лікар Уільям Харві.

У 1893 році американський хірург Деніел Вільямс вперше провів операцію на відкритому серці. У 1958 році. В Швеції пацієнту вперше встановили кардіостимулятор. Щоправда, сам прилад довелося міняти 20 разів. Але пацієнт прожив 43 роки, і помер, коли йому було 86 років.

У 1967 році хірургом Крістіаном Барнардом у ПАР було успішно здійснено першу пересадку серця.

29 вересня своє професійне свято у всьому світі відзначають лікарі-отоларингологи.

Отоларингологія почала формуватися в окрему науку в середині 17-го століття коли анатомію та фізіологію вух, носа та горла було вже достеменно вивчено. Тоді ж були розроблені спеціальні інструменти для дослідження цих органів.

Ще сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня сітківки ока.

Сітківка - це тонкий шар світлочутливої тканини на задній частині очного яблука. Завдання сітківки – приймати сфокусоване світло від кришталика та передавати зображення через зоровий нерв до мозку. Сітківка складається з десяти шарів, що містять нервові клітини, кровоносні судини та фоторецептори, які називаються паличками і колбочками. У сітківці налічується близько 120 мільйонів паличок, які більш чутливі до світла, але не до кольору. Неймовірно ефективні фоторецептори, палички відповідають за нічний і периферичний зір.

Також остання неділя вересня – це Міжнародний день річок.

Мета цієї події - привернути увагу людства до того, що його діяльність у басейнах річок негативно впливає на флору та фауну.

За оцінками вчених, за останні 50 років популяції рослин та тварин, ареалом існування яких є річки, скоротилися приблизно на 80%.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Кіріака Пустельника.

Кіріак жив у 5-му столітті в Корінфі. У 18 років вирішив повністю присвятити своє життя служінню Господу і пішов до монастиря. Багато працював і постійно молився. Згодом наклав на себе обітницю мовчання.

За переказом, коли Кіріаку виповнилося 70 років він вирішив усамітнитися в пустелі. Компанію йому складав лев. Якого чоловік годував з рук.

Помер Кіріак, коли йому було 109 років.

Іменини 29 вересня святкують Віктор, Йосип, Людмила.