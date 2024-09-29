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Всеукраїнській день дошкілля, Всесвітній день серця, Міжнародний день річок. Що ще можна відзначити 29 вересня

Всеукраїнській день дошкілля, Всесвітній день серця, Міжнародний день річок. Що ще можна відзначити 29 вересня

Київ • УНН

 • 102144 перегляди

Подія у першу чергу присвячена вихователям та іншим працівникам дитячих садочків. Перед повномасштабною російською агресією в Україні функціонувало близько 15 тисяч дошкільних освітніх закладів

Сьогодні, в останню неділю вересня, в Україні відбуваються заходи з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля, пише УНН.

Подія у першу чергу присвячена вихователям та іншим працівникам дитячих садочків. Саме у дошкільномі віці у дітей починається формування особистості. Тож, не тільки від батьків, але й працівників дошкільних установ багато в чому залежить те, якими виростуть українські діти.

Перед повномасштабною російською агресією в Україні функціонувало близько 15 тисяч дитячих садочків. За час війни більше 70 з них повністю зруйновані, більше однієї тисячі пошкоджені. Майже 850 тисяч дитсадків опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на складні умови, працівники дошкільних закладів продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Діти в Україні мають змогу відвідувати більше шести тисяч дитсадків, і ця кількість постійно зростає.

Ще остання неділя вересня – це Міжнародний день глухих.

Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. В Україні нині нараховується близько 40 тисяч людей із вадами слуху.

З 1999 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день серця.

Стародавні вчені справедливо вважали, що серце є одним з найважливіших органів людського організму. Але, при цьому, наділяли його не притаманними функціями.

Зокрема, Арістотель вважав, що серце контролює мозок. Гален був переконаний, що серце є вмістилищем душі, а також перевершує всі тканини тіла щодо міцності та стійкості до травм.

Авіценна вважав, що саме цей орган відповідає за людські здібності та регулює температуру тіла.

Першим єдину функцію серця - перекачувати кров судинами – у 1628 році у своїй праці "Про циркуляцію крові" описав  британський лікар Уільям Харві.

У 1893 році американський хірург Деніел Вільямс вперше провів операцію на відкритому серці. У 1958 році. В Швеції пацієнту вперше встановили кардіостимулятор. Щоправда, сам прилад довелося міняти 20 разів. Але пацієнт прожив 43 роки, і помер, коли йому було 86 років.

У 1967 році хірургом Крістіаном Барнардом у ПАР було успішно здійснено першу пересадку серця.

29 вересня своє професійне свято у всьому світі відзначають лікарі-отоларингологи.

Отоларингологія почала формуватися в окрему науку в середині 17-го століття коли анатомію та фізіологію вух, носа та горла було вже достеменно вивчено. Тоді ж були розроблені спеціальні інструменти для дослідження цих органів.

Ще сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня сітківки ока.

Сітківка - це тонкий шар світлочутливої тканини на задній частині очного яблука. Завдання сітківки – приймати сфокусоване світло від кришталика та передавати зображення через зоровий нерв до мозку. Сітківка складається з десяти шарів, що містять нервові клітини, кровоносні судини та фоторецептори, які називаються паличками і колбочками. У сітківці налічується близько 120 мільйонів паличок, які більш чутливі до світла, але не до кольору. Неймовірно ефективні фоторецептори, палички відповідають за нічний і периферичний зір.

Також остання неділя вересня – це Міжнародний день річок.

Мета цієї події - привернути увагу людства до того, що його діяльність у басейнах річок негативно впливає на флору та фауну.

За оцінками вчених, за останні 50 років популяції рослин та тварин, ареалом існування яких є річки, скоротилися приблизно на 80%.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Кіріака Пустельника.

Кіріак жив у 5-му столітті в Корінфі. У 18 років вирішив повністю присвятити своє життя служінню Господу і пішов до монастиря. Багато працював і постійно молився. Згодом наклав на себе обітницю мовчання.

За переказом, коли Кіріаку виповнилося 70 років він вирішив усамітнитися в пустелі. Компанію йому складав лев. Якого чоловік годував з рук.

Помер Кіріак, коли йому було 109 років.

Іменини 29 вересня святкують Віктор, Йосип, Людмила.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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