Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Сегодня, в последнее воскресенье сентября, в Украине проходят мероприятия по случаю Всеукраинского дня дошкольного образования, пишет УНН.

Событие в первую очередь посвящено воспитателям и другим работникам детских садов. Именно в дошкольном возрасте у детей начинается формирование личности. Поэтому, не только от родителей, но и работников дошкольных учреждений во многом зависит то, какими вырастут украинские дети.

Перед полномасштабной российской агрессией в Украине функционировало около 15 тысяч детских садов. За время войны более 70 из них полностью разрушены, более одной тысячи повреждены. Почти 850 тысяч детсадов оказались на временно оккупированных территориях.

Несмотря на сложные условия, работники дошкольных учреждений продолжают добросовестно выполнять свою работу. Дети в Украине имеют возможность посещать более шести тысяч детсадов, и это количество постоянно растет.

Еще последнее воскресенье сентября - это Международный день глухих.

Согласно статистическим данным, на 100 человек в среднем приходится 1 человек, который является носителем гена глухоты. В Украине сейчас насчитывается около 40 тысяч людей с недостатками слуха.

С 1999 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день сердца.

Древние ученые справедливо считали, что сердце является одним из важнейших органов человеческого организма. Но, при этом, наделяли его не присущими функциями.

В частности, Аристотель считал, что сердце контролирует мозг. Гален был убежден, что сердце является вместилищем души, а также превосходит все ткани тела по прочности и устойчивости к травмам.

Авиценна считал, что именно этот орган отвечает за человеческие способности и регулирует температуру тела.

Первым единственную функцию сердца - перекачивать кровь по сосудам - в 1628 году в своем труде «О циркуляции крови» описал британский врач Уильям Харви.

В 1893 году американский хирург Дэниел Уильямс впервые провел операцию на открытом сердце. В 1958 году. В Швеции пациенту впервые установили кардиостимулятор. Правда, сам прибор пришлось менять 20 раз. Но пациент прожил 43 года, и умер, когда ему было 86 лет.

В 1967 году хирургом Кристианом Барнардом в ЮАР была успешно осуществлена первая пересадка сердца.

29 сентября свой профессиональный праздник во всем мире отмечают врачи-отоларингологи.

Отоларингология начала формироваться в отдельную науку в середине 17-го века, когда анатомия и физиология ушей, носа и горла была уже точно изучена. Тогда же были разработаны специальные инструменты для исследования этих органов.

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню сетчатки глаза.

Сетчатка - это тонкий слой светочувствительной ткани на задней части глазного яблока. Задача сетчатки - принимать сфокусированный свет от хрусталика и передавать изображение через зрительный нерв в мозг. Сетчатка состоит из десяти слоев, содержащих нервные клетки, кровеносные сосуды и фоторецепторы, которые называются палочками и колбочками. В сетчатке насчитывается около 120 миллионов палочек, которые более чувствительны к свету, но не к цвету. Невероятно эффективные фоторецепторы, палочки отвечают за ночное и периферическое зрение.

Также последнее воскресенье сентября - это Международный день рек.

Цель этого события - привлечь внимание человечества к тому, что его деятельность в бассейнах рек негативно влияет на флору и фауну.

По оценкам ученых, за последние 50 лет популяции растений и животных, ареалом обитания которых являются реки, сократились примерно на 80%.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Кириака Пустынника.

Кириак жил в 5-м веке в Коринфе. В 18 лет решил полностью посвятить свою жизнь служению Господу и ушел в монастырь. Много работал и постоянно молился. Впоследствии наложил на себя обет молчания.

По преданию, когда Кириаку исполнилось 70 лет он решил уединиться в пустыне. Компанию ему составлял лев. Которого мужчина кормил с рук.

Умер Кириак, когда ему было 109 лет.

Именины 29 сентября празднуют Виктор, Иосиф, Людмила.