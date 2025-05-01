Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані
Київ • УНН
1 травня відзначається Всесвітній день паролів. Кіберполіція закликає українців перевірити надійність своїх паролів та дотримуватися порад для захисту персональних даних.
Щорічно у перший четвер травня відзначається Всесвітній день паролів – цього року даний день припадає на 1 травня. Це чудовий привід згадати, що захист особистих даних починається зі встановлення надійного пароля. Про це повідомила в Telegram кіберполіція України, передає УНН.
Деталі
Для того, щоб персональні дані були надійно захищені, варто перевірити:
- чи достатньо складними є паролі;
- чи не використовується один і той самий пароль для різних акаунтів;
- чи ввімкнена в двофакторна автентифікація;
- чи є пароль старим, чи він вже оновлений.
Українцям озвучили поради, щоб захистити свої персональні дані:
- пароль має бути довгим;
- для кожного акаунту має бути унікальний пароль;
- пароль треба змінювати регулярно;
- не слід використовувати ім’я кота, дату народження або «qwerty»;
- не варто зберігати паролі в нотатках на телефоні без захисту;
- слід використовувати надійні менеджери паролів;
- не слід вводити свій пароль всюди, де можна.
Всесвітній день паролів та свято весни та праці: що ще відзначають 1 травня01.05.25, 06:20 • 5620 переглядiв