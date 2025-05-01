Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
Ексклюзив
08:40 • 11153 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

04:00 • 98965 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 78774 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 110334 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 191580 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 222675 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 325282 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 136176 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 253225 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 175706 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
6.7м/с
36%
750 мм
Популярнi новини

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

30 квітня, 23:45 • 66194 перегляди

Сибіга: Наступні переговори України з США стануть вагомим кроком на шляху до досягнення миру

04:02 • 20767 перегляди

Макрон і Стармер переконали Трампа змінити тактику щодо переговорів з рф - Politico

04:45 • 11768 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

04:59 • 52369 перегляди

Низка країн ЄС просять про виняток для збільшення витрат на оборону

05:16 • 27841 перегляди
Публікації

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

04:00 • 98960 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 126437 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 168584 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 200859 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 325277 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 53356 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 60022 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 51325 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 101454 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 149670 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані

Київ • УНН

 • 6084 перегляди

1 травня відзначається Всесвітній день паролів. Кіберполіція закликає українців перевірити надійність своїх паролів та дотримуватися порад для захисту персональних даних.

Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані

Щорічно у перший четвер травня відзначається Всесвітній день паролів – цього року даний день припадає на 1 травня. Це чудовий привід згадати, що захист особистих даних починається зі встановлення надійного пароля. Про це повідомила в Telegram кіберполіція України, передає УНН.

Деталі

Для того, щоб персональні дані були надійно захищені, варто перевірити:

  • чи достатньо складними є паролі;
    • чи не використовується один і той самий пароль для різних акаунтів;
      • чи ввімкнена в двофакторна автентифікація;
        • чи є пароль старим, чи він вже оновлений.

           Українцям озвучили поради, щоб захистити свої персональні дані:

          • пароль має бути довгим;
            • для кожного акаунту має бути унікальний пароль;
              • пароль треба змінювати регулярно;
                • не слід використовувати ім’я кота, дату народження або «qwerty»;
                  • не варто зберігати паролі в нотатках на телефоні без захисту;
                    • слід використовувати надійні менеджери паролів;
                      • не слід вводити свій пароль всюди, де можна.

                        Всесвітній день паролів та свято весни та праці: що ще відзначають 1 травня01.05.25, 06:20 • 5620 переглядiв

                        Євген Устименко

                        Євген Устименко

                        СуспільствоТехнології
                        Telegram
                        Brent
                        $60.14
                        Bitcoin
                        $95,211.80
                        S&P 500
                        $5,513.39
                        Tesla
                        $278.63
                        Газ TTF
                        $31.96
                        Золото
                        $3,243.46
                        Ethereum
                        $1,817.78