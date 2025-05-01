Всесвітній день паролів: кіберполіція дала поради, як захистити персональні дані

Щорічно у перший четвер травня відзначається Всесвітній день паролів – цього року даний день припадає на 1 травня. Це чудовий привід згадати, що захист особистих даних починається зі встановлення надійного пароля. Про це повідомила в Telegram кіберполіція України, передає УНН.

Деталі

Для того, щоб персональні дані були надійно захищені, варто перевірити:

чи достатньо складними є паролі;

чи не використовується один і той самий пароль для різних акаунтів;

чи ввімкнена в двофакторна автентифікація;

чи є пароль старим, чи він вже оновлений.

Українцям озвучили поради, щоб захистити свої персональні дані:

пароль має бути довгим;

для кожного акаунту має бути унікальний пароль;

пароль треба змінювати регулярно;

не слід використовувати ім’я кота, дату народження або «qwerty»;

не варто зберігати паролі в нотатках на телефоні без захисту;

слід використовувати надійні менеджери паролів;

не слід вводити свій пароль всюди, де можна.

Всесвітній день паролів та свято весни та праці: що ще відзначають 1 травня