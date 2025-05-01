Всемирный день паролей: киберполиция дала советы, как защитить персональные данные

Ежегодно в первый четверг мая отмечается Всемирный день паролей – в этом году этот день приходится на 1 мая. Это отличный повод вспомнить, что защита личных данных начинается с установки надежного пароля. Об этом сообщила в Telegram киберполиция Украины, передает УНН.

Детали

Для того чтобы персональные данные были надежно защищены, следует проверить:

достаточно ли сложны пароли;

не используется ли один и тот же пароль для разных аккаунтов;

включена ли двухфакторная аутентификация;

является ли пароль старым, обновлен ли он уже.

Украинцам озвучили советы, чтобы защитить свои персональные данные:

пароль должен быть длинным;

для каждого аккаунта должен быть уникальный пароль;

пароль нужно менять регулярно;

не следует использовать имя кота, дату рождения или «qwerty»;

не стоит хранить пароли в заметках на телефоне без защиты;

следует использовать надежные менеджеры паролей;

не следует вводить свой пароль везде, где можно.

Всемирный день паролей и праздник весны и труда: что еще отмечают 1 мая