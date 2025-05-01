Всемирный день паролей: киберполиция дала советы, как защитить персональные данные
Киев • УНН
1 мая отмечается Всемирный день паролей. Киберполиция призывает украинцев проверить надежность своих паролей и соблюдать советы для защиты персональных данных.
Ежегодно в первый четверг мая отмечается Всемирный день паролей – в этом году этот день приходится на 1 мая. Это отличный повод вспомнить, что защита личных данных начинается с установки надежного пароля. Об этом сообщила в Telegram киберполиция Украины, передает УНН.
Детали
Для того чтобы персональные данные были надежно защищены, следует проверить:
- достаточно ли сложны пароли;
- не используется ли один и тот же пароль для разных аккаунтов;
- включена ли двухфакторная аутентификация;
- является ли пароль старым, обновлен ли он уже.
Украинцам озвучили советы, чтобы защитить свои персональные данные:
- пароль должен быть длинным;
- для каждого аккаунта должен быть уникальный пароль;
- пароль нужно менять регулярно;
- не следует использовать имя кота, дату рождения или «qwerty»;
- не стоит хранить пароли в заметках на телефоне без защиты;
- следует использовать надежные менеджеры паролей;
- не следует вводить свой пароль везде, где можно.
Всемирный день паролей и праздник весны и труда: что еще отмечают 1 мая01.05.25, 06:20 • 5534 просмотра