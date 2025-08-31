Всесвітній день дистанційного навчання та їжі на свіжому повітрі:що ще відзначають сьогодні
Київ
31 серпня відзначаються Всесвітній день дистанційного навчання та День їжі на свіжому повітрі. Також сьогодні Міжнародний день інформування про передозування.
Всесвітній день дистанційного навчання
31 серпня – це день, коли варто прийняти навчання поза межами фізичної аудиторії.
У 2025 році в людей завдяки технологіям та пережитої пандемії COVID-19 розширились можливості щодо дистанційного навчання.
Є варіанти гібридного поєднання навчання в класі та вдома, додаткова гнучкість і часто більш економічно ефективний варіант дистанційного навчання приносить користь більшій кількості студентів у всьому світі, ніж будь-коли раніше.
Наразі повністю змінені у світі традиційні методи освіти. З огляду на це, сьогодні саме той день, коли потрібно подякувати за можливості дистанційного навчання, які має людство, та за незліченні ресурси, які доступні для використання.
В Україні школярі зіштовхуються із дистанційним навчанням через повномасштабне вторгнення росії. Йдеться про прифронтові регіони.
Міжнародний день поінформованості про передозування
Щороку 31 серпня відзначається Міжнародний день інформування про передозування, який об’єднує світову спільноту для вжиття заходів щодо боротьби з передозуванням.
Кампанія підвищує обізнаність про передозування, яке є однією з найгірших криз громадського здоров'я у світі, та стимулює дії та обговорення щодо профілактики передозування на основі доказів та політики щодо наркотиків.
Передозування – це стан, який виникає, коли в організм потрапляє надмірна кількість речовини, що призводить до токсичного ефекту із серйозними наслідками, зокрема смертю.
День їжі на свіжому повітрі
Влітку їжа завжди смачніша на свіжому повітрі. Це свято заоохочує більше людей споживати їжу на свіжому повітрі. Цей день підвищує попит на обіди просто неба, ресторани розширюють обслуговування на терасах, а сім'ї обирають їсти на свіжому повітрі.
Сьогоднішнє свто у поєднанні з останнім днем літа закликає влаштувати пікнік, чи органзувати шашлики.