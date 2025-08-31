$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 12663 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 33689 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 62367 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 77646 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 96150 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248209 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106673 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84026 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98115 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 312991 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Всесвітній день дистанційного навчання та їжі на свіжому повітрі:що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 82 перегляди

31 серпня відзначаються Всесвітній день дистанційного навчання та День їжі на свіжому повітрі. Також сьогодні Міжнародний день інформування про передозування.

Всесвітній день дистанційного навчання та їжі на свіжому повітрі:що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 31 серпня відзначається Всесвітній день дистанційного навчання  та День їжі на свіжому повітрі, передає УНН.

Всесвітній день дистанційного навчання

31 серпня – це день, коли варто прийняти навчання поза межами фізичної аудиторії.

У 2025 році в людей завдяки технологіям та пережитої пандемії COVID-19 розширились можливості щодо дистанційного навчання.

Є варіанти гібридного поєднання навчання в класі та вдома, додаткова гнучкість і часто більш економічно ефективний варіант дистанційного навчання приносить користь більшій кількості студентів у всьому світі, ніж будь-коли раніше.

Наразі повністю змінені у світі традиційні методи освіти. З огляду на це, сьогодні саме той день, коли потрібно подякувати за можливості дистанційного навчання, які має людство, та за незліченні ресурси, які доступні для використання.

В Україні школярі зіштовхуються із дистанційним навчанням через повномасштабне вторгнення росії. Йдеться про прифронтові регіони.

Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи21.08.25, 13:27 • 27177 переглядiв

Міжнародний день поінформованості про передозування

Щороку 31 серпня відзначається Міжнародний день інформування про передозування, який  об’єднує світову спільноту для вжиття заходів щодо боротьби з передозуванням.

Кампанія підвищує обізнаність про передозування, яке є однією з найгірших криз громадського здоров'я у світі, та стимулює дії та обговорення щодо профілактики передозування на основі доказів та політики щодо наркотиків.

Передозування – це стан, який виникає, коли в організм потрапляє надмірна кількість речовини, що призводить до токсичного ефекту із серйозними наслідками, зокрема смертю.

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН26.06.25, 13:34 • 2581 перегляд

День їжі на свіжому повітрі

Влітку їжа завжди  смачніша на свіжому повітрі. Це свято заоохочує  більше людей споживати їжу на свіжому повітрі. Цей день підвищує попит на обіди просто неба, ресторани розширюють обслуговування на терасах, а сім'ї обирають їсти на свіжому повітрі.

Сьогоднішнє свто у поєднанні з останнім днем літа закликає влаштувати пікнік, чи органзувати шашлики.

Анна Мурашко

Суспільство
Україна