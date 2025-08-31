Всемирный день дистанционного обучения и еды на свежем воздухе: что еще отмечают сегодня

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 12654 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 33669 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 62349 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 77630 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 96137 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 248202 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106667 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84021 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98111 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 312982 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины30 августа, 17:24 • 3702 просмотра
Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно30 августа, 17:39 • 2702 просмотра
Генсека Совета Европы госпитализировали30 августа, 18:01 • 5192 просмотра
В Киеве уничтожено отделение "Укрпочты" в результате российского обстрела 28 августаPhoto30 августа, 18:22 • 4256 просмотра
Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой областиVideo30 августа, 19:29 • 3252 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 3254 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 762 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 88280 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 216728 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 220524 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 312982 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
29 августа, 12:17 • 262680 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 103874 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 236611 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 260147 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 257375 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 237723 просмотра
Всемирный день дистанционного обучения и еды на свежем воздухе: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 76 просмотра

31 августа отмечаются Всемирный день дистанционного обучения и День еды на свежем воздухе. Также сегодня Международный день информирования о передозировке.

Всемирный день дистанционного обучения и еды на свежем воздухе: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 31 августа, отмечается Всемирный день дистанционного обучения и День еды на свежем воздухе, передает УНН.

Всемирный день дистанционного обучения

31 августа – это день, когда стоит принять обучение вне физической аудитории.

В 2025 году у людей благодаря технологиям и пережитой пандемии COVID-19 расширились возможности дистанционного обучения.

Есть варианты гибридного сочетания обучения в классе и дома, дополнительная гибкость и часто более экономически эффективный вариант дистанционного обучения приносит пользу большему количеству студентов во всем мире, чем когда-либо ранее.

Сейчас полностью изменены в мире традиционные методы образования. Учитывая это, сегодня именно тот день, когда нужно поблагодарить за возможности дистанционного обучения, которые имеет человечество, и за бесчисленные ресурсы, которые доступны для использования.

В Украине школьники сталкиваются с дистанционным обучением из-за полномасштабного вторжения России. Речь идет о прифронтовых регионах.

Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы21.08.25, 13:27 • 27177 просмотров

Международный день информирования о передозировке

Ежегодно 31 августа отмечается Международный день информирования о передозировке, который объединяет мировое сообщество для принятия мер по борьбе с передозировкой.

Кампания повышает осведомленность о передозировке, которая является одним из худших кризисов общественного здравоохранения в мире, и стимулирует действия и обсуждения по профилактике передозировки на основе доказательств и политики в отношении наркотиков.

Передозировка – это состояние, которое возникает, когда в организм попадает избыточное количество вещества, что приводит к токсическому эффекту с серьезными последствиями, в частности смертью.

Число потребителей наркотиков в мире выросло до 316 миллионов, рынок кокаина растет быстрее всего - ООН26.06.25, 13:34 • 2581 просмотр

День еды на свежем воздухе

Летом еда всегда вкуснее на свежем воздухе. Этот праздник поощряет больше людей употреблять пищу на свежем воздухе. Этот день повышает спрос на обеды под открытым небом, рестораны расширяют обслуживание на террасах, а семьи выбирают есть на свежем воздухе.

Сегодняшний праздник в сочетании с последним днем лета призывает устроить пикник или организовать шашлыки.

Анна Мурашко

Общество
Украина