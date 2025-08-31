Всемирный день дистанционного обучения и еды на свежем воздухе: что еще отмечают сегодня
31 августа отмечаются Всемирный день дистанционного обучения и День еды на свежем воздухе. Также сегодня Международный день информирования о передозировке.
Всемирный день дистанционного обучения
31 августа – это день, когда стоит принять обучение вне физической аудитории.
В 2025 году у людей благодаря технологиям и пережитой пандемии COVID-19 расширились возможности дистанционного обучения.
Есть варианты гибридного сочетания обучения в классе и дома, дополнительная гибкость и часто более экономически эффективный вариант дистанционного обучения приносит пользу большему количеству студентов во всем мире, чем когда-либо ранее.
Сейчас полностью изменены в мире традиционные методы образования. Учитывая это, сегодня именно тот день, когда нужно поблагодарить за возможности дистанционного обучения, которые имеет человечество, и за бесчисленные ресурсы, которые доступны для использования.
В Украине школьники сталкиваются с дистанционным обучением из-за полномасштабного вторжения России. Речь идет о прифронтовых регионах.
Международный день информирования о передозировке
Ежегодно 31 августа отмечается Международный день информирования о передозировке, который объединяет мировое сообщество для принятия мер по борьбе с передозировкой.
Кампания повышает осведомленность о передозировке, которая является одним из худших кризисов общественного здравоохранения в мире, и стимулирует действия и обсуждения по профилактике передозировки на основе доказательств и политики в отношении наркотиков.
Передозировка – это состояние, которое возникает, когда в организм попадает избыточное количество вещества, что приводит к токсическому эффекту с серьезными последствиями, в частности смертью.
День еды на свежем воздухе
Летом еда всегда вкуснее на свежем воздухе. Этот праздник поощряет больше людей употреблять пищу на свежем воздухе. Этот день повышает спрос на обеды под открытым небом, рестораны расширяют обслуживание на террасах, а семьи выбирают есть на свежем воздухе.
Сегодняшний праздник в сочетании с последним днем лета призывает устроить пикник или организовать шашлыки.