Всесвітня рада тхеквондо дозволила росіянам та білорусам виступати під державними прапорами
Київ • УНН
Всесвітня рада тхеквондо дозволила спортсменам із росії та білорусі усіх вікових категорій виступати з використанням державної символіки. Про це повідомляється на офіційному сайті організації, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що після ухвалення Міжнародним олімпійським комітетом рішення дозволити російським та білоруським юним спортсменам брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх "Дакар-2024" під їхніми національними прапорами, федерація вирішила дозволити їм, а також дорослим спортсменам із цих країн змагатися під їхніми відповідними національними прапорами.
Однак існуючі обмеження залишаються незмінними, а це означає, що міжнародні спортивні заходи не можуть бути організовані в восії, а акредитація не буде видана урядовцям росії та білорусі
Нагадаємо
Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами та гімнами з 1 січня 2026 року. Це рішення поширюється на всі вікові категорії.
