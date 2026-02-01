$42.850.00
Публікації
Всесвітня рада тхеквондо дозволила росіянам та білорусам виступати під державними прапорами

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Всесвітня рада тхеквондо дозволила спортсменам з росії та білорусі виступати з державною символікою. Це рішення стосується всіх вікових категорій, але міжнародні заходи в рф не проводитимуться.

Всесвітня рада тхеквондо дозволила росіянам та білорусам виступати під державними прапорами

Всесвітня рада тхеквондо дозволила спортсменам із росії та білорусі усіх вікових категорій виступати з використанням державної символіки. Про це повідомляється на офіційному сайті організації, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після ухвалення Міжнародним олімпійським комітетом рішення дозволити російським та білоруським юним спортсменам брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх "Дакар-2024" під їхніми національними прапорами, федерація вирішила дозволити їм, а також дорослим спортсменам із цих країн змагатися під їхніми відповідними національними прапорами.

Однак існуючі обмеження залишаються незмінними, а це означає, що міжнародні спортивні заходи не можуть бути організовані в восії, а акредитація не буде видана урядовцям росії та білорусі

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами та гімнами з 1 січня 2026 року. Це рішення поширюється на всі вікові категорії.

