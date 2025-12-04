Міжнародна федерація самбо дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під власним прапором. Про це повідомляється на сайті організації, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, керуючись фундаментальними принципами спорту, які підтверджують його нейтралітет, незалежність та свободу від політичного впливу, FIAS "послідовно прагне зберегти єдність світової спільноти самбо в період складних міжнародних викликів"

В рамках цієї послідовної політики Виконавчий комітет FIAS на своєму засіданні 3 жовтня 2025 року в Богорі (Індонезія) вирішив дозволити спортсменам з російської федерації та республіки білорусь змагатися під своїми національними прапорами на міжнародних юнацьких та юніорських змаганнях. Керуючись принципом рівного ставлення до всіх національних федерацій, Виконавчий комітет на своєму засіданні 4 грудня 2025 року вирішив поширити цю практику на всі вікові категорії. - вказують в організації.

Там додають, що починаючи з 1 січня 2026 року спортсмени з росії та білорусі матимуть право змагатися під своїми національними прапорами та з національними гімнами на всіх міжнародних змаганнях, санкціонованих FIAS.

"Це рішення відображає впевненість FIAS у своїх етичних принципах та ролі як глобальної спортивної організації. Воно підкріплює нашу відданість цінностям справедливості, інклюзивності та поваги. Самбо, коріння якого полягає в ідеях дружби та взаємоповаги, продовжуватиме сприяти солідарності та миру через спорт", - резюмують у федерації.

Нагадаємо

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація ковзанярського спорту України офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою переглянути рішення про допуск до участі у міжнародних змаганнях, зокрема зимових Олімпійських ігор 2026 року, фігуристів із російської Федерації петра гуменника та аделії петросян.

