Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 5500 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 11540 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 22478 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 21177 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 35003 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20643 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20994 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21228 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29608 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Міжнародна федерація самбо дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами та гімнами з 1 січня 2026 року. Це рішення поширюється на всі вікові категорії після засідань Виконавчого комітету у жовтні та грудні 2025 року.

Міжнародна федерація самбо дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила російських та білоруських спортсменів до змагань під власним прапором. Про це повідомляється на сайті організації, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, керуючись фундаментальними принципами спорту, які підтверджують його нейтралітет, незалежність та свободу від політичного впливу, FIAS "послідовно прагне зберегти єдність світової спільноти самбо в період складних міжнародних викликів"

В рамках цієї послідовної політики Виконавчий комітет FIAS на своєму засіданні 3 жовтня 2025 року в Богорі (Індонезія) вирішив дозволити спортсменам з російської федерації та республіки білорусь змагатися під своїми національними прапорами на міжнародних юнацьких та юніорських змаганнях. Керуючись принципом рівного ставлення до всіх національних федерацій, Виконавчий комітет на своєму засіданні 4 грудня 2025 року вирішив поширити цю практику на всі вікові категорії.

- вказують в організації.

Там додають, що починаючи з 1 січня 2026 року спортсмени з росії та білорусі матимуть право змагатися під своїми національними прапорами та з національними гімнами на всіх міжнародних змаганнях, санкціонованих FIAS.

"Це рішення відображає впевненість FIAS у своїх етичних принципах та ролі як глобальної спортивної організації. Воно підкріплює нашу відданість цінностям справедливості, інклюзивності та поваги. Самбо, коріння якого полягає в ідеях дружби та взаємоповаги, продовжуватиме сприяти солідарності та миру через спорт", - резюмують у федерації.

Нагадаємо

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація ковзанярського спорту України офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою переглянути рішення про допуск до участі у міжнародних змаганнях, зокрема зимових Олімпійських ігор 2026 року, фігуристів із російської Федерації петра гуменника та аделії петросян.

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Білорусь