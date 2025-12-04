$42.200.13
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 6626 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
16:56 • 12021 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 23127 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 21545 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 35349 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20817 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21080 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21321 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29768 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под своими флагами

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами и гимнами с 1 января 2026 года. Это решение распространяется на все возрастные категории после заседаний Исполнительного комитета в октябре и декабре 2025 года.

Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под своими флагами

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом. Об этом сообщается на сайте организации, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, руководствуясь фундаментальными принципами спорта, подтверждающими его нейтралитет, независимость и свободу от политического влияния, FIAS "последовательно стремится сохранить единство мирового сообщества самбо в период сложных международных вызовов"

В рамках этой последовательной политики Исполнительный комитет FIAS на своем заседании 3 октября 2025 года в Богоре (Индонезия) решил разрешить спортсменам из российской федерации и республики беларусь соревноваться под своими национальными флагами на международных юношеских и юниорских соревнованиях. Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполнительный комитет на своем заседании 4 декабря 2025 года решил распространить эту практику на все возрастные категории.

- указывают в организации.

Там добавляют, что начиная с 1 января 2026 года спортсмены из россии и беларуси будут иметь право соревноваться под своими национальными флагами и с национальными гимнами на всех международных соревнованиях, санкционированных FIAS.

"Это решение отражает уверенность FIAS в своих этических принципах и роли как глобальной спортивной организации. Оно подкрепляет нашу приверженность ценностям справедливости, инклюзивности и уважения. Самбо, корни которого заключаются в идеях дружбы и взаимоуважения, будет продолжать способствовать солидарности и миру через спорт", - резюмируют в федерации.

Напомним

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация конькобежного спорта Украины официально обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске к участию в международных соревнованиях, в частности зимних Олимпийских играх 2026 года, фигуристов из российской Федерации петра гуменника и аделии петросян.

Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры27.11.25, 21:30 • 4097 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитика
Беларусь