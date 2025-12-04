Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под своими флагами

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом. Об этом сообщается на сайте организации, информирует УНН.

Отмечается, что, руководствуясь фундаментальными принципами спорта, подтверждающими его нейтралитет, независимость и свободу от политического влияния, FIAS "последовательно стремится сохранить единство мирового сообщества самбо в период сложных международных вызовов"

В рамках этой последовательной политики Исполнительный комитет FIAS на своем заседании 3 октября 2025 года в Богоре (Индонезия) решил разрешить спортсменам из российской федерации и республики беларусь соревноваться под своими национальными флагами на международных юношеских и юниорских соревнованиях. Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполнительный комитет на своем заседании 4 декабря 2025 года решил распространить эту практику на все возрастные категории.