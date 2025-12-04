Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под своими флагами
Киев • УНН
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами и гимнами с 1 января 2026 года. Это решение распространяется на все возрастные категории после заседаний Исполнительного комитета в октябре и декабре 2025 года.
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под собственным флагом. Об этом сообщается на сайте организации, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, руководствуясь фундаментальными принципами спорта, подтверждающими его нейтралитет, независимость и свободу от политического влияния, FIAS "последовательно стремится сохранить единство мирового сообщества самбо в период сложных международных вызовов"
В рамках этой последовательной политики Исполнительный комитет FIAS на своем заседании 3 октября 2025 года в Богоре (Индонезия) решил разрешить спортсменам из российской федерации и республики беларусь соревноваться под своими национальными флагами на международных юношеских и юниорских соревнованиях. Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполнительный комитет на своем заседании 4 декабря 2025 года решил распространить эту практику на все возрастные категории.
Там добавляют, что начиная с 1 января 2026 года спортсмены из россии и беларуси будут иметь право соревноваться под своими национальными флагами и с национальными гимнами на всех международных соревнованиях, санкционированных FIAS.
"Это решение отражает уверенность FIAS в своих этических принципах и роли как глобальной спортивной организации. Оно подкрепляет нашу приверженность ценностям справедливости, инклюзивности и уважения. Самбо, корни которого заключаются в идеях дружбы и взаимоуважения, будет продолжать способствовать солидарности и миру через спорт", - резюмируют в федерации.
Напомним
Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация конькобежного спорта Украины официально обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске к участию в международных соревнованиях, в частности зимних Олимпийских играх 2026 года, фигуристов из российской Федерации петра гуменника и аделии петросян.
Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры27.11.25, 21:30 • 4097 просмотров