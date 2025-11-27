Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры

$42.300.10
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 5684 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 16287 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 23521 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 16255 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 23598 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 18587 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13136 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16839 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11875 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 26531 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 23325 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 16474 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 8898 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 13593 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 13696 просмотра
Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что рано говорить об участии российских и белорусских спортсменов на зимних Олимпийских играх. Он подчеркнул, что война – это преступление, и российским спортсменам нельзя позволять иметь международную арену.

Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что пока рано говорить об участии российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран на зимних Олимпийских играх в следующем году, поскольку мирные переговоры по прекращению войны в Украине все еще продолжаются. Об этом Бидный заявил в интервью CNN, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, может ли мирное соглашение открыть двери для возвращения российских и белорусских спортсменов, Бидный ответил: "Я думаю, что еще рано об этом говорить".

У нас много проблем с подготовкой к соревнованиям. У нас много погибших тренеров и спортсменов, мы понесли много потерь из-за войны, из-за России. Я думаю, что мы еще слишком далеки от окончательной позиции, когда можно будет сказать, что справедливость достигнута

- сказал Бидный.

Он отметил, что иногда международные спортивные организации пытаются поддержать российских и белорусских спортсменов, прикрываясь принципом автономии спорта, определенного политического нейтралитета, тем, что спорт должен быть вне политики.

Но каждый должен понимать, что война – это не политика, война – это преступление. И если вы совершаете преступление, я думаю, вам нельзя позволить иметь международную арену или оправдывать свое преступление

- добавил министр.

Напомним

В четверг, 27 ноября, Исполнительный комитет IJF проголосовал за возобновление полноценного национального представительства российских спортсменов. В заявлении организации говорится, что представители России снова будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.

Павел Башинский

