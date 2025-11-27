Украина отвергает идею возвращения российских спортсменов на зимние Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что пока рано говорить об участии российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран на зимних Олимпийских играх в следующем году, поскольку мирные переговоры по прекращению войны в Украине все еще продолжаются. Об этом Бидный заявил в интервью CNN, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, может ли мирное соглашение открыть двери для возвращения российских и белорусских спортсменов, Бидный ответил: "Я думаю, что еще рано об этом говорить".

У нас много проблем с подготовкой к соревнованиям. У нас много погибших тренеров и спортсменов, мы понесли много потерь из-за войны, из-за России. Я думаю, что мы еще слишком далеки от окончательной позиции, когда можно будет сказать, что справедливость достигнута - сказал Бидный.

Он отметил, что иногда международные спортивные организации пытаются поддержать российских и белорусских спортсменов, прикрываясь принципом автономии спорта, определенного политического нейтралитета, тем, что спорт должен быть вне политики.

Но каждый должен понимать, что война – это не политика, война – это преступление. И если вы совершаете преступление, я думаю, вам нельзя позволить иметь международную арену или оправдывать свое преступление - добавил министр.

Напомним

В четверг, 27 ноября, Исполнительный комитет IJF проголосовал за возобновление полноценного национального представительства российских спортсменов. В заявлении организации говорится, что представители России снова будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.