18:30
17:31
Ексклюзив
15:25
27 листопада, 13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
27 листопада, 11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Україна відкидає ідею повернення російських спортсменів на зимові Олімпійські ігри

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що зарано говорити про участь російських та білоруських спортсменів на зимових Олімпійських іграх. Він наголосив, що війна – це злочин, і російським спортсменам не можна дозволяти мати міжнародну арену.

Україна відкидає ідею повернення російських спортсменів на зимові Олімпійські ігри

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що наразі зарано говорити про участь російських та білоруських спортсменів під прапорами своїх країн на зимових Олімпійських іграх наступного року, оскільки мирні переговори щодо припинення війни в Україні все ще тривають. Про це Бідний заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи може мирна угода відкрити двері для повернення російських і білоруських спортсменів, Бідний відповів: "Я думаю, що ще зарано про це говорити".

У нас багато проблем із підготовкою до змагань. У нас багато загиблих тренерів і спортсменів, ми мали багато втрат через війну, через росію. Я думаю, що ми ще надто далекі від остаточної позиції, коли можна буде сказати, що справедливості досягнуто

- сказав Бідний.

Він зазначив, що іноді міжнародні спортивні організації намагаються підтримати російських та білоруських спортсменів, прикриваючись принципом автономії спорту, певного політичного нейтралітету, тим, що спорт має бути поза політикою.

Але кожен повинен розуміти, що війна - це не політика, війна - це злочин. І якщо ви скоюєте злочин, я думаю, вам не можна дозволити мати міжнародну арену чи виправдовувати свій злочин

- додав міністр.

Нагадаємо

У четвер, 27 листопада, Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. У заяві організації йдеться, що представники росії знову матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року.

Павло Башинський

російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Матвій Бідний
Абу-Дабі
Україна