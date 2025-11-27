Україна відкидає ідею повернення російських спортсменів на зимові Олімпійські ігри

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що наразі зарано говорити про участь російських та білоруських спортсменів під прапорами своїх країн на зимових Олімпійських іграх наступного року, оскільки мирні переговори щодо припинення війни в Україні все ще тривають. Про це Бідний заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи може мирна угода відкрити двері для повернення російських і білоруських спортсменів, Бідний відповів: "Я думаю, що ще зарано про це говорити".

У нас багато проблем із підготовкою до змагань. У нас багато загиблих тренерів і спортсменів, ми мали багато втрат через війну, через росію. Я думаю, що ми ще надто далекі від остаточної позиції, коли можна буде сказати, що справедливості досягнуто