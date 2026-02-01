Всемирный совет тхэквондо разрешил россиянам и белорусам выступать под государственными флагами
Всемирный совет тхэквондо разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать с государственной символикой. Это решение касается всех возрастных категорий, но международные мероприятия в РФ проводиться не будут.
Детали
Отмечается, что после принятия Международным олимпийским комитетом решения разрешить российским и белорусским юным спортсменам участвовать в Юношеских Олимпийских играх "Дакар-2024" под их национальными флагами, федерация решила разрешить им, а также взрослым спортсменам из этих стран соревноваться под их соответствующими национальными флагами.
Однако существующие ограничения остаются неизменными, а это означает, что международные спортивные мероприятия не могут быть организованы в россии, а аккредитация не будет выдана правительственным чиновникам россии и беларуси
Напомним
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами и гимнами с 1 января 2026 года. Это решение распространяется на все возрастные категории.
