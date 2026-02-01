$42.850.00
17:53 • 9732 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 15562 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 14181 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 15026 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 14622 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11772 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11000 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6114 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11206 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18617 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Всемирный совет тхэквондо разрешил россиянам и белорусам выступать под государственными флагами

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Всемирный совет тхэквондо разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать с государственной символикой. Это решение касается всех возрастных категорий, но международные мероприятия в РФ проводиться не будут.

Всемирный совет тхэквондо разрешил россиянам и белорусам выступать под государственными флагами

Всемирный совет тхэквондо разрешил спортсменам из россии и беларуси всех возрастных категорий выступать с использованием государственной символики. Об этом сообщается на официальном сайте организации, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после принятия Международным олимпийским комитетом решения разрешить российским и белорусским юным спортсменам участвовать в Юношеских Олимпийских играх "Дакар-2024" под их национальными флагами, федерация решила разрешить им, а также взрослым спортсменам из этих стран соревноваться под их соответствующими национальными флагами.

Однако существующие ограничения остаются неизменными, а это означает, что международные спортивные мероприятия не могут быть организованы в россии, а аккредитация не будет выдана правительственным чиновникам россии и беларуси

- говорится в сообщении.

Напомним

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами и гимнами с 1 января 2026 года. Это решение распространяется на все возрастные категории.

ООН призвала остановить все войны в мире на время Зимних Олимпийских игр31.01.26, 02:03 • 5508 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитикаНовости Мира
Санкции
Беларусь