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Вселенський патріархат вирішив не розривати спілкування з Московським патріархатом

Вселенський патріархат вирішив не розривати спілкування з Московським патріархатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським патріархатом. Про це повідомили в прес-службі архієпископії, передає УНН.

"Дорогі брати і сестри, сповіщаємо вас про те, що наша Архієпископія-Екзархат, що знаходиться в юрисдикції Вселенського патріархату, полягає в повному спілкуванні з усією Православною церквою. Також сповіщаємо вас про те, що Вселенський патріархат не переривав спілкування з Московським патріархатом і продовжує його поминати в порядку, уставновленному в диптиху. Всі православні віруючі можуть брати повну участь у літургійному житті і церковних таїнствах в наших парафіях. Ми закликаємо всіх священиків, дияконів, ченців, черниць та вірних нашої Архіепіскопії-Екзархату молитися за єдність Церкви і просимо священнослужителів голосно підносити в кінці сугубою єктенією за Божественною Літургією наступну молитву архімандрита Софронія", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем.

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Раніше, Синод РПЦ (Російської православної церкви - ред.) Визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем.

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

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Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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