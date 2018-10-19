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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 161622 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150579 просмотра

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Вселенский патриархат решил не разрывать общение с Московским патриархатом

Вселенский патриархат решил не разрывать общение с Московским патриархатом

Киев  •  УНН

 • 12947 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом. Об этом сообщили в пресс-службе архиепископии, передает УНН. 

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах. Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей Архиепископии-Экзархата молиться о единстве Церкви и просим священнослужителей громко возносить в конце сугубой ектении за Божественной Литургией следующую молитву архимандрита Софрония", - сказано в сообщении. 

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.

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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

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Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкве Украины.

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