Вселенский патриархат решил не разрывать общение с Московским патриархатом

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша Архиепископия-Экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах. Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей Архиепископии-Экзархата молиться о единстве Церкви и просим священнослужителей громко возносить в конце сугубой ектении за Божественной Литургией следующую молитву архимандрита Софрония", - сказано в сообщении.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.



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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



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Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкве Украины.

